Mons : présentation du programme de l’édition 2022 du Doudou

Après trois années "sans" en raison du Covid, la Cité du Doudou renoue cette année avec son folklore. Les autorités communales ont présenté le programme de la ducasse de cette année au cœur de la Collégiale Sainte-Waudru.

La descente de la Châsse

Le samedi 11 juin à 20 heures, la châsse contenant les restes du corps de Sainte-Waudru sera descendue puis portée à travers la Collégiale avant d’être installée sur le Car d’Or, un véhicule en bois sculpté construit entre 1780 et 1781. Précisons que ce vénérable véhicule fait l’objet d’un contrôle technique annuel durant lequel les différents mécanismes sont vérifiés et graissés. Durant la cérémonie, le Doyen, l’autorité religieuse, confie les reliques à la garde de l’autorité communale, le bourgmestre durant la période où celles-ci seront hors de l’édifice religieux.

La Procession du Car d’Or

Le dimanche dès 9h30, départ de la procession dans les rues de la cité. Cette année le départ se fera de la Rampe Sainte-Waudru, puis rue Samson, rue de la Chaussée, Grand-Place, rue de Nimy, rue Verte, Place de Bootle, rue de la Biche, rue d’Havré, rue du Hautbois, rue de la Halle, Marché aux Poissons, rue des Chartriers, rue des Sœurs Noires, rue des Juifs, Grand-Rue, rue des Capucins, rue de la Petite Guirlande, Place Léopold et rue de la Houssière où les différents groupes de la procession vont se disperser. Le Car d’Or, dont trois chevaux seront montés cette année par des femmes, rejoint à ce moment le bas de la rampe Sainte-Waudru où une foule de montois (es) l’attend pour la montée qui doit, rappelons-le, s’effectuer d'une traite. Une fois la rampe montée, le Car d’Or est rentré dans la Collégiale.

Le Combat dit "Lumeçon"

À 12h25, Saint-Georges et le Dragon vont se frayer un passage dans une rue des Clercs noire de monde pour atteindre la grand-place et se livrer au célèbre combat dans l’arène installée devant l’hôtel de ville. Dans le costume de Saint-Georges, Olivier Tournay livrera cette année son onzième combat avec pour monture Condé, un frison étalon de 17 ans. Dans l’arène également, onze hommes blancs qui sont les porteurs de dragon et huit hommes de feuilles qui soutiennent la queue du dragon. Onze diables constituent les alliés du dragon. Quant à Saint-Georges, sa protection est assurée par douze chin-chins.

Deux personnages féminins au cœur du combat, Cybèle qui représente la "Cité originaire" et Poliade, qui représente la "Cité contemporaine". Grande étape cette année pour les titulaires de ces deux rôles : après dix-sept éditions pour la première et vingt pour la seconde, Catherine Gelinne et Ursula Heinrichs effectuent cette année leur dernier combat. Les remplaçantes pour le combat de 2023 sont déjà connues : c’est Alisson Hautier qui incarnera le rôle de Cybèle et Florine Agneessens le rôle de Poliade.