Mons : pour sa première mercuriale en tant que Procureur général, Ingrid Godart souligne le positif

C’est ce vendredi 1er septembre 2023 que les cinq procureurs généraux du pays inauguraient la nouvelle année judiciaire. Dans cette prise de parole, également appelée mercuriale, ils dressent le bilan de l’année écoulée et abordent un ou plusieurs sujets d’actualité.

Pour Ingrid Godart à Mons, il s’agissait de la première mercuriale en tant que Procureur Général. Dans cet exercice, elle aurait pu dénoncer le manque de moyens de la justice et égrener les implications au quotidien d’une telle situation. Elle a préféré privilégier le positif et mettre en exergue les évolutions dans la bonne direction : l’automatisation de la gestion des contraventions routières, par exemple, qui permet à la justice de gérer le flux de celles-ci. Conséquence : le nombre de procès-verbaux qui aboutissent à leur destinataire a considérablement augmenté. Certains sont également contestés. Le revers de la médaille, c’est que cette situation donne beaucoup plus de travail aux tribunaux de police et aux assistants des Maisons de justice.

Pour pallier le manque de moyens, le Procureur suggère le recours à la caisse des perceptions immédiates où 470 millions ont abouti l’an dernier. "On peut augmenter, le niveau, le pourcentage de recettes qui est actuellement alloué au SPF Justice", explique Ingrid Godart, "C’est une proposition, et dans la mesure où depuis la dernière réforme de l’Etat, bon nombre des recettes liées aux excès de vitesse sont régionalisées et tombent dans l’escarcelle de la Région, on pourrait peut-être envisager un Fonds spécial à ce niveau-là. Un Fonds qui permettrait le soutien des Maisons de Justice qui sont fortement carencées aujourd’hui". (Ecoutez également l’évocation développée dans le billet ci-dessus).