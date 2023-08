Mons: Partez à la découverte d'une exposition à ciel ouvert dans la cité du Doudou

Jaume Plensa souligne dès le départ qu’il n’a aucune religion, mais qu’il croit en la spiritualité, à ce qui nous dépasse.

Lorsqu’on arrive sur la Grand-Place, et surtout s’il y a un petit rayon de soleil, on est subjugué par les 3 visages totémiques de 7 mètres de métal anthracite volontairement allongés et compressés. Plus de 6 tonnes ! Le maître catalan maîtrise les formes et les volumes mais ses têtes immenses aux yeux clos dégagent aussi une énergie spirituelle que l’artiste cultive en dehors de tout cadre religieux.