Mons : Logan a tué son père, il est jugé devant le tribunal correctionnel en raison de l’excuse de la provocation

Un parricide sera jugé lundi à 9h00 devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, et non devant la cour d’assises. La raison ? La chambre du conseil et puis la chambre des mises en accusation ont retenu l’excuse de provocation plaidée par Me Ronveau, l’avocat du prévenu, Logan Huys. Cette cause d’excuse permet, selon la loi, de correctionnaliser un procès d’assises.

Les faits

Les faits se passent e samedi 27 février 2021 à la rue du Monument à Asquillies, dans une petite fermette. Hugo Huys rend visite à son fils, Logan. Il est armé d’un pistolet. Une dispute éclate entre les deux hommes et Hugo tire un coup de feu en direction de son fils. Ce dernier évite la balle et se jette sur son père pour lui porter une dizaine de coups de poing et de pied à la tête.

Hugo Huys décède d’un sévère traumatisme crânien en salle d’opération, après son admission aux urgences de l’hôpital Saint-Joseph à Mons. Logan Huys est privé de liberté. Les juges professionnels retiennent l’excuse de provocation estimant que, par son comportement, Hugo Huys a incité son fils à commettre un crime ou un délit.

Cinq ans de prison maximum

Selon son avocat, Logan Huys est en aveux d’avoir porté des coups à son papa. Toutefois, l’intention d’homicide pourrait être contestée, bien que les rapports d’expertise ne soient pas très favorables à la défense.

Par contre, l’excuse de provocation ne peut plus être remise en question à ce stade de la procédure.

Le Code pénal prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour un parricide mais, en raison de la cause d’excuse, la peine maximale descend à cinq ans de prison.

Logan Huys est actuellement détenu sous bracelet électronique.

Le procès sera présidé par Laurent Schretter, président du tribunal de première instance. L’accusation sera représentée par David Dufrasnes, du parquet général. Les parties civiles seront représentées par Me Fabrice Guttadauria.