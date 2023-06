Mons : les enfants de l'école maternelle organisent leur propre Ducasse

Dans le hall, la directrice nous montre un lieu stratégique: "la grotte du dragon". La "bête" se repose juste à côté de l’armoire aux cartables et des escaliers. "Il a fallu faire quelques réparations. Réparer des dents cassées, par exemple", raconte Marjorie Harmegnies. "Il fait dodo en attendant le jour J".

C’est parti pour une visite des classes, où les couleurs de Mons sont à l’honneur évidemment. "C’est du rouge et du blanc. Et le doudou, il a des autocollants noirs, jaune et rouge sur son corps, parce que c’est les couleurs de la Belzique", nous dit un élève de première maternelle. "Madame Frédérique elle nous parle tous les jours un peu du Doudou" raconte une de ses petites copines. Et en effet, dans la classe, la Ducasse et ses personnages emblématiques sont partout. "Je suis partie de leurs connaissances à eux, puis on a étoffé", nous explique l’institutrice. Leur rôle, lors du "mini Doudou"? "On sera des petits pages ! Avec des plumes sur le costume et un chapeau !"