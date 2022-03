Mons : les dessous du clip de la chanson belge à l’Eurovision

Ressent-il de la fierté à voir son " lieu de travail " ainsi mis en valeur ? " Oui, quand même ! Et les Montois en ressentiront, je le pense, également, lorsqu’ils verront le résultat ". Des touristes de passage à la Collégiale, d’abord un peu surpris, s’asseyent et observent les opérations. Entre chaque prise, les danseurs font quelques pompes, ou rigolent avec Jérémie. L’ambiance est extrêmement détendue de leur côté. " C’est que du kif ! Et de l’émotion aussi ", nous dit Jérémie. " Me retrouver dans un lieu comme celui-ci, en train de tourner le clip de mon premier single, c’est juste énormément de plaisir " Du côté de la technique, la concentration est de mise, car l’équipe est soumise à des délais très serrés. " On tourne tout en un seul jour. On doit avoir tout en boîte ce soir minuit ", explique le réalisateur. " Et tout devra être monté d’ici la fin du mois. Pour être transmis le 1er mars ", complète le manager de Jérémie. " C’est chaud ! très chaud ". Et on y retourne, pour une dernière prise, " et cette fois Jérémie tu donnes tout ! "