Mons : le secteur de l’aide à la jeunesse crie son manque de moyens

Le Dr Adrien Cailleaux, pédiatre, déplore de devoir héberger ces enfants sans pouvoir leur offrir tous les services dont ils ont besoin, "ils n’ont pas de jardin, ils n’ont pas de balançoire, ils n’ont pas de terrain foot. Ce sont des gamins ! Il faudrait qu’ils puissent sortir s’aérer, même ça, on ne peut pas le faire". Deux mois que ces enfants errent dans les couloirs, en décrochage scolaire, sans contact humain sain.

Sur la vingtaine de lit disponible dans le service, 6 sont occupés par des enfants qui n’ont pas de besoin médical. "Ça déforce le service, on ne peut fonctionner qu’à 75% de notre rendement". Quand les uns ont besoin de soins, les autres ont surtout besoin d’attention. Les enfants se reposent sur le personnel infirmier du petit-déjeuner au pyjama du soir. "Vu qu’ils n’ont pas besoin de soins réels, ils sont un petit peu mis au second plan. Souvent on leur dit qu’on n’a pas le temps", s’émeut Valérie Foucart, l’infirmière responsable, qui confie rentrer le soir chez elle avec ces destins dans un coin de la tête.

Si, émotionnellement parlant, la situation n’est pas toujours facile à vivre pour le personnel, les enfants, eux, "dépriment". Catherine Urbain, l’assistante sociale le constate, " ce sont des enfants qui vont se dégrader psychologiquement".

Le personnel du service pédiatrie a signé une carte blanche et interpelle les ministres de quatre gouvernements. Le 15 mai prochain, la ministre Valérie Glatigny recevra une délégation du front syndical commun du secteur.