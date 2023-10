Mons : le repair café cherche des bricoleurs

Bricoleurs en herbe ou confirmés qui en avez marre de jeter facilement ce qui vous semble défectueux ? Vous aimez les contacts humains et vous êtes soucieux du devenir de notre planète et de votre budget ? Et si vous deveniez bénévoles en repair café ?

Une à deux fois par mois selon votre organisation et celle du rendez-vous de la réparation, vos talents de bricoleur profiteront aux désespérés qui pensent avoir perdu à jamais leur machine à café, tondeuse, platine de disque, centrale vapeur ou portable par exemple.

La démarche basée sur un échange de service gratuit s’adresse à tout le monde. Chaque repair café a ses spécialistes.

Le repair café de Mons cherche des bénévoles. Peut-être aussi celui organisé près de chez vous. Comme l’explique Catherine Marlière, la responsable, cela fait déjà 10 ans que les fans des outils et les désespérés des pannes se retrouvent le dernier samedi du mois.

Prêt à tenter l’aventure ?

Plus d’infos via la page Facebook : RepairCafeMons