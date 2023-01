The Dancer : le miroir va-t-il s’ouvrir pour le groupe montois Let’s Dance ?

Après sa prestation à Disneyland Paris au mois d’avril, l’école Let’s Dance de Mons participe ce mardi 10 janvier à la nouvelle émission de la RTBF "The Dancer". Un concours qui met en compétition des danseurs tant amateurs que professionnels. Une sélection a été faite. Près de 80 groupes ont été retenus pour passer devant les caméras.

Le principe est de danser devant un miroir. S’il s’ouvre, l’aventure continue. S’il reste fermé, tout s’arrête, "on est un peu face à l’inconnu. J’ai déjà fait pas mal de concours mais une émission télévisuelle, c’est vraiment une première", explique l’une des danseuses, Noémie Vanhove. La danse est sa passion depuis huit ans, "parfois, on a des choses dans la tête et on n’arrive pas à mettre des mots dessus. Moi, je viens et je danse pour me libérer".

Quel est votre "petit plus" ?

Dans le groupe, ils sont 15 danseurs, âgés entre 12 et 38 ans. Chacun, chacune a sa particularité, "certaines personnes vont apporter leur touche 'peps' avec leur sourire, d’autres avec leur énergie urbaine ou avec leur féminité. C’est vraiment un tout", précise Chiara Maesa. Du hip hop, du reggae, de la danse urbaine, plusieurs styles se retrouvent dans leur spectacle mais le thème n’a pas le droit d’être dévoilé.

La directrice de l’école Let’s Dance, Julie Liénard, espère conquérir un public différent grâce à cette émission : "La télévision reste quand même un bon moyen de partage, une bonne manière de montrer notre travail. Actuellement, c’est compliqué de recevoir une validation dans le métier de danseur ou de chorégraphe, surtout dans le domaine plus 'urbain'. Hormis les 'likes' sur les réseaux sociaux, la télévision est l’occasion d’obtenir une carte de visite, de se faire connaître".

L’émission "The Dancer" sera diffusée chaque mardi soir, à 20h20, sur la Une et sur Auvio.