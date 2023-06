Mons : le conducteur qui a blessé six personnes dans la nuit de jeudi à vendredi reste en prison

La Chambre du Conseil devait se prononcer ce mercredi sur le sort du conducteur du véhicule qui, dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’issue d’une altercation sur la grand-place de Mons, avait récupéré son véhicule avant de percuter six personnes. Le Parquet de Mons a indiqué en début d’après-midi que la Chambre du Conseil avait confirmé son mandat d’arrêt. L'homme reste donc en prison.

Six personnes avaient été blessées dont trois sérieusement. Dans cette affaire, ce conducteur, un Français de 40 ans, avait été inculpé ce samedi pour six tentatives de meurtre et entrave méchante à la circulation. En France, l’homme a des antécédents judiciaires : il a déjà été condamné pour une tentative de meurtre qui remonte à 2012.