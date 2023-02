Mons : le chancre de la place Léopold enfin démoli

Ce n’est plus qu’un tas de gravats, le chancre de la place Léopold, juste en face de la gare de Mons, a été démoli ce week-end. Cela faisait 20 ans que ce bâtiment était à l’abandon. Sa destruction est plutôt une bonne nouvelle : " En le démolissant, en faisant des nouveaux appartements, cela peut être un plus pour nous, nous apporter des clients et surtout plus de dynamisme dans le quartier ", explique Sylvie, tenancière d’un café.

Un immeuble à kots

L’idée est de construire 87 logements pour les étudiants de l’UMons. Le projet est porté par l’Université de Mons et le promoteur ION mais il y avait des conditions pour obtenir le permis de construire, " on a insisté sur deux aspects, celui d’avoir un projet moderne qui s’inscrit dans son époque et en même temps, un projet qui doit s’intégrer dans un quartier historique, celui de la gare. Quand vous regardez les autres bâtiments, ils sont assez caractéristiques. Ils forment ce qu’on appelle " un ensemble à la Mansart ", un type d’architecture caractérisée notamment par ses toitures ", précise Maxime Pourtois, l’échevin de l’Urbanisme.

La première phase consistera à des travaux d’assainissement du sol puisque dans le passé, cet immeuble a été une station essence. Le nouvel édifice devrait être prêt pour la rentrée de septembre 2024.