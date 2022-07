Mons : Le bourgmestre de Mons menace de faire fermer la prison si le fédéral n’agit pas

Le bourgmestre montois Nicolas Martin (PS) indique ce vendredi avoir écrit au Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) pour tirer la sonnette d’alarme sur la situation dans la prison de Mons. Personnel "découragé" et en sous-effectif (Selon le bourgmestre, il manque 17 équivalents temps plein), conditions de détention et de travail "inacceptables et même inhumaines", avec "punaises, rats et champignons": la situation doit être "prise en charge par les autorités compétentes", estime le bourgmestre.

Des annonces claires

En l’absence de "solution rapide", Nicolas Martin menace dans son courrier au fédéral "de bloquer les admissions en recourant aux forces de police locales. Je compte également interpeller l’Auditeur du Travail" poursuit le bourgmestre de Mons qui précise un peu plus loin "J’attire l’attention sur le fait que cela pourrait me contraindre, à terme, à faire fermer la prison pour insalubrité. Cette mesure extrême aurait des conséquences majeures sur la politique carcérale belge. Mais elle serait le fruit d’une non-gestion de ce dossier par ceux qui en ont la charge depuis des années".

Un dossier récurrent

La surpopulation reste importante dans la prison montoise, avec 371 hommes et 44 femmes pour une capacité théorique de l’établissement de 274 hommes et 27 femmes. Le député Éric Thiébaut (PS), a déjà pointé la situation à la Chambre en interrogeant le gouvernement sur son projet de nouvelle prison "afin qu’il inscrive enfin dans le Masterplan la construction d’une nouvelle prison à Mons" précisait lui-même ce jeudi le Député dans un communiqué. Mais selon Eric Thiébaut "aucun engagement concret n’a été pris en ce qui concerne la construction imminente d’une nouvelle prison à Mons". D’après le cabinet de Nicolas Martin, il y a "désintérêt manifeste" du fédéral pour la prison de Mons, qui est pourtant "l’une des plus vieilles et vétustes du pays".