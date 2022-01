Mons : la ville frôle la barre des 100.000 habitants

96.622, c’est le nombre d’habitants qui vivent à Mons. Du moins, ceux qui sont inscrits dans les registres de population, c’est-à-dire sans les résidents du Shape et sans les étudiants. C’est une augmentation de plus de 700 habitants depuis l’an dernier. La Cité du Doudou n’a jamais compté autant de citoyens. Et parmi eux, il y a 27 centenaires, 25 femmes et 2 hommes âgés de 100 à 104 ans.

Qui dit plus d’habitants, dit aussi demandes de logements en hausse. 2300 logements privés sont sortis de terre en trois ans et d’autres projets sont en cours.