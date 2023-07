Mons : la population carcérale en légère baisse depuis l’arrêté pris par le bourgmestre

Les chiffres de surpopulation à la prison de Mons ont un peu baissé. Devant l’explosion du nombre de détenus -la prison de Mons abritait il y a quinze jours une population supérieure à 25% de sa capacité- le bourgmestre, Nicolas Martin (PS), avait pris un Arrêté le 7 juillet dernier. Celui-ci a semble-t-il commencé à porter ses fruits puisque, selon la ville, alors que "La prison comptait 424 détenus pour 301 places disponibles (274 hommes et 27 femmes) ! Depuis lors, ce chiffre est redescendu à 386 (343 hommes et 43 femmes), ce qui a permis de relâcher la pression et d’apaiser la situation".

C’est la troisième fois en trois ans que le Bourgmestre de Mons prend un tel arrêté pour limiter la surpopulation dans un établissement où les problèmes liés à l’excès de détenus sont encore accentués par "L’état général de vétusté dans laquelle la prison se trouve". […] Cet arrêté, que j’ai déjà pris en 2019 et en 2021, s’imposait comme une mesure d’urgence. Pour rappel, ma volonté est que le fédéral procède à la construction d’une nouvelle infrastructure sécurisée et située hors du centre-ville, comme ailleurs en Europe".

Le bourgmestre déplore encore l’effet domino de la situation à la prison de Mons dont la surpopulation "Alourdit la charge des services de police, au détriment de leurs missions de base". Il ajoute que cette promiscuité génératrice de tensions est une source de danger pour toutes les personnes qui séjournent dans cet établissement, y travaillent ou le fréquentent.

Le bourgmestre rappelle qu’en l’absence d’adoption de solutions structurelles de la part du Fédéral, au nom de la sécurité publique, il prendra la décision "de fermer purement et simplement la prison pour cause d’insalubrité. Le gouvernement devra alors reloger des centaines de détenus".