Mons : la piscine du Grand-large rouverte après avoir été fermée pour cause d'alerte aux produits toxiques

Le complexe aquatique "Lago" à Mons a dû être évacué et fermé ce jeudi après-midi. Vers midi, "une erreur de manipulation d'un fournisseur externe" s’est en effet produite sur le site de la piscine lors du remplissage des cuves de chlore et d’acide. Le fournisseur aurait, en manipulant les tuyaux, mélangé les deux produits, ce qui a entraîné une réaction gazeuse toxique, selon le manager du site. De la fumée et une mauvaise odeur se sont répandues. L’alerte a immédiatement été donnée par le fournisseur lui-même.

Les cuves sont indépendantes du bâtiment, comme l'exige la loi, mais des émanations toxiques ont pu pénétrer dans les locaux par les bouches d'aération.

La direction de la piscine indique avoir "immédiatement fait appliquer la procédure d’évacuation sécurité pour ce type de situation pour permettre à tous les visiteurs et au personnel de quitter le site en toute sécurité. Le plan d’urgence a été lancé, et les divers services d’urgence sont rapidement arrivés sur les lieux".

La direction de la piscine Lago Mons indique que des contrôles ont été réalisés sous la direction des pompiers afin d’écarter tout danger. Le Lago a pu rouvrir vers 15h30, après que tout danger a été effectivement écarté.