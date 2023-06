Mons : la piscine du Grand-large a dû être fermée ce jeudi après-midi après une erreur de manipulation d’un fournisseur

Le complexe aquatique "Lago" à Mons a dû être évacué et fermé ce jeudi après-midi. Vers midi, "une erreur de manipulation d'un fournisseur externe" s’est en effet produite sur le site de la piscine lors du remplissage des cuves de chlore et d’acide, ce qui aurait entraîné une réaction gazeuse toxique. L’alerte a immédiatement été donnée par le fournisseur lui-même. La direction de la piscine indique avoir "Immédiatement fait appliquer la procédure d’évacuation sécurité pour ce type de situation pour permettre à tous les visiteurs et au personnel de quitter le site en toute sécurité. Le plan d’urgence a été lancé, et les divers services d’urgence sont rapidement arrivés sur les lieux".

La direction de la piscine Lago Mons indique que des contrôles ont été réalisés sous la direction des pompiers afin d’écarter tout danger. "Une remise en ordre des installations techniques doit encore être effectuée avant une réouverture probable des installations ce jeudi en fin d’après-midi" précisait encore le service communication de la piscine du Grand-large.