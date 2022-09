Mons : La médecine digitale enseignée sur les bancs de l’université

Présent au lancement de la Chaire, le secrétaire d’Etat à la Digitalisation abonde dans le même sens : "Il est primordial que la médecine embrasse la révolution digitale et l’intègre dans l’ensemble de ses applications. Pour notre pays, je veux que n’importe qui dans le monde sache que, s’il veut être le meilleur en santé digitale, la Belgique est l’endroit où aller. Aujourd’hui, dans le classement européen de digitalisation, la Belgique a une lacune : on ne forme pas assez de personnes à la pointe en digitalisation. Au plus on forme de personnes dans ce domaine, au mieux c’est !". Dans le secteur médical, la question de la digitalisation suscite toujours des réticences. "Les données médicales sont des données sensibles, au même titre que les données bancaires. Mais si on arrive à bien les protéger et à garantir la vie privée des gens, ces données peuvent avoir un impact immense : sur la santé des gens mais également sur notre système économique. Si on sait détecter des maladies, des cancers de façon beaucoup plus précoce, les coûts de prise en charge seront aussi moins élevés. Cela a un impact sociétal et économique", conclut le secrétaire d’Etat.

Ce projet de Chaire sera actif durant 5 ans. Il a été mis sur pied en partenariat avec RMN, un groupe de presse médicale. La Chaire coordonne également un certificat interuniversitaire, organisé en commun par l’ULB et l’UMons. Il s’adresse aux professionnels de la santé, qui souhaitent se former aux bases du numérique dans le domaine médical (inscriptions clôturées).