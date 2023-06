Mons : la Maison Saint-Paul veut offrir un chez-soi aux résidents, pas seulement un abri

C’est une structure d’accueil pour 52 hommes en décrochage. "Des sans-abri, comme certains les appellent. Mais ici, inspirés par le syndicat des immenses, à Bruxelles, on préfère le terme de sans-chez-soi", explique Lucie Mahieu, coordinatrice de la Maison Saint-Paul, à Mons.

Car pour aider ces personnes à se réinsérer, l'association souhaite leur offrir plus qu’un abri, à savoir "un véritable logement, beau, confortable, agréable, un lieu où ils se sentent en sécurité". La nouvelle implantation de la Maison Saint-Paul, située rue Jean Lescarts, une maison du 18e siècle complètement transformée, vient d’être inaugurée.

"Une opportunité de rebondir"

Guillaume, 30 ans, y réside depuis dix jours. "J’en ai entendu parler par un ami de rue, qui m’a vanté les bienfaits de l’endroit et de l’équipe. Et c’est vrai que c’est une opportunité de rebondir, de se remettre en ordre sur le plan administratif, de chercher du travail, tout en apprenant la vie en communauté avec les colocataires. C’est un peu notre chez-nous."

Et pour vraiment se sentir chez soi, il y a même des chats, explique Barbara Passagez, assistante sociale. "Ça, c’est Choupette. Il y en a trois en tout, qui viennent sur nos genoux, qui calment et qui rassurent, autant les gars de la Maison que les professionnels !" La seconde implantation de la Maison Saint-Paul est située à deux pas de la première. "On pourrait même imaginer les relier par les jardins, mais on n’y est pas encore". Ce rapprochement des deux sites - auparavant, la Maison comptait trois implantations plus éloignées les unes des autres - offre déjà l’avantage de faciliter la vie des résidents et de l'équipe encadrante.