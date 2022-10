Mons : la Maison des Patrimoines Unesco, une nouvelle porte d’entrée vers les sites exceptionnels et un lieu de rencontres

Après deux ans de travaux, la Maison espagnole a retrouvé des couleurs… à l’intérieur ! Sa façade ocre rouge attire l’œil des passants entre la gare de Mons et la Grand-Place. Dès ce dimanche, ils pourront désormais entrer dans la Maison des Patrimoines Unesco et y trouver toutes les informations nécessaires concernant les sites et traditions exceptionnels valorisés par l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

"Mons compte six patrimoines reconnus par l’Unesco. Il y a le beffroi, dont la nouvelle Maison sera désormais le lieu d’accueil. Mais aussi la Ducasse, le site des minières néolithiques de silex de Spiennes, le site du Grand-Hornu, le répertoire bibliographique universel et la culture du carillon", dénombre Manuela Valentino, conservatrice des patrimoines Unesco de la Ville de Mons.