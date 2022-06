Mons : l’invitée d’honneur du Doudou est la chanteuse Typh Barrow

Pour cette édition 2022 du Doudou, c’est Typh Barrow qui sera l'invitée d’honneur de la ville de Mons ce dimanche 12 juin. La chanteuse, qui est également autrice, compositrice et pianiste, pourra ainsi découvrir la Ducasse de l’intérieur. Elle assistera ainsi à la montée du Car d'Or, depuis le haut de la Rampe Sainte-Waudru, descendra ensuite la rue des Clercs en compagnie des acteurs du Combat avant d'assister à celui-ci sur la grand-place.

Durant trois saisons, Typh Barrow a été l'une des quatre coachs de l'émission de la RTBF The Voice Belgique. Elle est à présent jury dans la saison 2 de The Voice Kids, aux côtés de Matthew Irons, Alice on the roof et Black M.