Mons : il y a 25 ans, la police découvrait les premières victimes du dépeceur

Le 22 mars 1997, alors qu’il patrouille à cheval, Olivier Motte, un policier montois, a l’attention attirée par un chat qui joue en contrebas d’un pont de Cuesmes. Le policier découvre alors une main ensanglantée qui sort d’un sac poubelle. Le début d’une sordide affaire judiciaire qui se soldera par la découverte de neuf autres sacs remplis de restes humains. Vingt-cinq ans après les faits, on ignore toujours l’identité de la personne très rapidement qualifiée de "dépeceur".

Chroniqueuse judiciaire à la RTBF à l’époque des faits, Ghislaine Bonaventure avance sans détour "Je pense qu’avec l’affaire des Tueurs du Brabant, c’est la plus grosse affaire non élucidée en Belgique depuis des décennies".

En tout, ce seront 37 morceaux de corps de cinq victimes féminines qui seront retrouvés. "À Cuesmes, tout près du pont du chemin de fer, ce sont des sacs-poubelles qui contiennent des membres humains de trois victimes différentes qui seront retrouvés, précise Ghislaine Bonaventure, "Deux jours plus tard, on retrouve au chemin de l’Inquiétude un sac-poubelle qui contient un tronc. Puis quelques jours après, il y aura des découvertes à Havré puis à Saint-Symphorien. Je pense que les derniers sacs ont été retrouvés aux alentours du 18 avril."

La PJ concentrée sur l’affaire Dutroux

"Chemin de l’Inquiétude", "rue du Dépôt", "Avenue des bassins", la rivière "la Haine", … Les sacs sont découverts en divers lieux et la période durant laquelle se déroule l’affaire est assez particulière. "Après l’affaire Dutroux, la Belgique traversait une période traumatisante" se souvient Ghislaine Bonaventure, "Il y a eu énormément d’informations, des centaines de témoignages à recouper". Pour cette affaire, une Cellule de dix enquêteurs a été mise sur pied. "Mais à un certain moment, ces enquêteurs ne suffisaient plus pour tout vérifier. Le juge a fait appel aux autorités supérieures. On lui a répondu qu’il n’y avait pas de personnel de la Police Judiciaire envoyé à Mons. Ils travaillaient tous sur l’affaire Dutroux. On a même fait appel à des policiers communaux".

Mais la chroniqueuse va plus loin : "Je pense que les victimes de Mons n’ont pas été suffisamment prises en considération. Parce qu’il s’agissait de femmes un peu marginales, "borderline", esseulées, qui traînaient dans le quartier interlope de la gare de Mons".

Psychose à Mons

Dans les semaines qui ont suivi la découverte des sacs, une psychose s’est installée dans la ville : les cafés de la gare de Mons devaient fermer. "Il n’y avait plus personne une fois la nuit tombée", se souvient Ghislaine Bonaventure, "Les femmes n’osaient plus sortir seules le soir. C’était une période très traumatisante".

Mais le plus horrible ce fut évidemment pour les familles des victimes. "Il faut se mettre à leur place, c’était quelque chose d’horrible. Je pense à la sœur de Jacqueline Leclercq, cette femme est complètement effondrée. Elle m’a dit un jour : "Vous vous rendez compte qu’on a dû enterrer les bras et les jambes de ma sœur, et le reste on n’a rien retrouvé".

Dans cinq ans, l'affaire sera prescrite

Aujourd’hui, on ne sait toujours pas qui se cache derrière "le dépeceur". "C’est quelqu’un qui connaît parfaitement bien Mons", assure Guy Marie Martin, ancien enquêteur "C’est fort probable qu’il fréquentait le quartier de la gare. C’est pour ça que lorsqu’on a fait des appels à témoins. Il est possible que des personnes ont parlé avec lui, l’ont côtoyé ou peut-être qu’il a essayé de séduire différentes femmes. Et qu’il n’est pas arrivé à ses fins".

L’auteur de ce Coldcase sordide est toujours dans la nature ou peut être décédé. Il reste aujourd'hui cinq ans avant la prescription de cette affaire.