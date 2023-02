Mons : il y a 20 ans, le dramatique incendie des Mésanges provoquait la mort de sept personnes

Dans la nuit du 20 février 2003 un incendie s’est déclaré au deuxième étage de l’immeuble de logements sociaux "Les Mésanges" à Mons. Le sinistre, impitoyable, s’est répandu jusqu’au douzième étage et a causé la mort de sept personnes, dont un enfant. 26 autres personnes ont été blessées à des degrés divers. Les victimes et leurs familles se sont constituées parties civiles en mars 2003 et ont dû attendre l’ouverture du procès pendant plus de dix ans. Trois anciens responsables la société de logement ont été inculpés et renvoyés devant le tribunal correctionnel le 18 mai 2012 pour des faits d’homicide involontaire et de coups et blessures par défaut de prévoyance : Maurice Lafosse, ex-bourgmestre de Mons et président du conseil d’administration de la Sorelobo, Victor Zdanov, directeur-gérant de la Sorelobo à l’époque des faits, et la société de logements en tant que personne morale. L’ex-directeur technique de la société, Michel Gosset, a quant à lui bénéficié d’un non-lieu. Maurice Lafosse a introduit un pourvoi en cassation dans le cadre du dossier en juillet 2012. Le 5 juin 2013, le jugement très attendu du procès dit "des Mésanges" a vu la société de logements "Toit et Moi" (ex-Sorelobo) reconnue "coupable d’homicide par défaut de prévoyance ou de précaution". Les deux personnes physiques concernées dans le dossier, l’ancien bourgmestre Maurice Lafosse et Viktor Zdanov, ont quant à elles été acquittées. La justice a souligné le manque de sécurité dans l’immeuble des Mésanges qui n’était pas équipé d’exutoires de fumées, d’alarme incendie, de portes coupe-feu ou de compartimentages, autant de défauts révélés dans des rapports préalables des pompiers. Une piste évoquant la possibilité de l’intervention d’un tiers à l’origine du drame n’a, par ailleurs, pas été retenue et classée sans suite, éteignant l’hypothèse d’un incendie volontaire.