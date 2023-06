Mons expose l’un des plus grands artistes au monde : les coulisses du montage de l’expo Jaume Plensa

Arnaud Godart, Chargé de projet pour le pôle muséal, à Mons, explique : "Sur la grand-place, ce sont œuvres en fonte de fer, c’est monumental (ndlr : impossible de les voler et d’éventuels tags pourraient être effacés), et puis je pense aussi qu’à Mons les gens sont quand même habitués l’art urbain, donc il y a un respect, estime-t-il. Mais de toute façon, précise Arnaud Godart, on profite des caméras de sécurité de la grand-place, on a pris un gardiennage de nuit (donc une société privée). On ne rigole pas effectivement avec la sécurité de ce genre d’œuvre. Mais ça, comparé au transport et à l’installation c’est minime comme contrainte". En effet, les œuvres, dont certaines mesurent sept mètres de haut et pèsent sept tonnes, ont dû être acheminées par camion, montées sur place avec la plus grande minutie. Au jardin du Mayeur, des ouvriers se sont affairés à refaire la pelouse et à y construire de petites buttes pour se conformer aux souhaits de Plensa.