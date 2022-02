Mons et Tournai : quand et combien pour la rénovation du Palais de justice et de la prison

Cinq milliards d’euros d’ici 2041, c’est l’enveloppe globale avancée par Mathieu Michel (MR) le secrétaire d’Etat à la Régie des Bâtiments, pour les investissements à réaliser dans les palais de justice, les prisons et bâtiments administratifs.

La nouvelle devrait mettre un peu de baume au cœur de ceux qui, en raison de leur profession, arpentent quotidiennement les différentes Cours de justice, les prisons, les casernes, les centres d’asile, bref, l’ensemble de ceux qui évoluent sous la coupe de Thémis.

Dans cette manne fédérale, quelle est la part annoncée pour les investissements hainuyers ?

Du côté des Palais de justice de Mons, dont des morceaux de plafonds et de sculptures s’écrasent dans la salle des pas perdus, on annonce, à partir de 2026, le lancement du marché pour une enveloppe de cinq à dix millions d’euros.

Le Palais de Justice de Tournai accuse lui aussi le poids de l’âge, il date de 1879, et on évoque depuis plus de dix ans la construction d’un nouveau bâtiment qui regrouperait l’ensemble des services. Une enveloppe a cette fois été avancée, elle s’élève à 25 millions pour un lancement du marché qui n’est pas attendu avant 2026.

Et les prisons?

La vétusté de la prison de Mons n’est, elle non plus, pas à démontrer, l’idée est donc d’en construire une nouvelle. Ici, c’est l’achat du terrain et une étude de faisabilité d’une nouvelle construction qui sont budgétisés. Lancement du marché pour 2024 à hauteur d'un maximum de cinq millions d’euros.

Du côté de la prison de Tournai, l’aménagement d’un nouveau Poste de contrôle interne (PCI) est prévu pour un montant de cinq millions. Quant à la rénovation de l’aile A, où les détenus utilisent encore des seaux hygiéniques, le lancement du marché est prévu cette année pour un montant de cinq à dix millions d’euros.

Des budgets sont également prévus à Tournai pour créer 720 places dans les maisons de détention pour les courtes peines.

La Police Fédérale recevra elle aussi de l’argent pour centraliser ses services à Mons.