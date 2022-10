Mons: Enseigner les métiers "de demain", dans des classes de promotion sociale

Yves André en a entendu parler pour la première fois à Lyon, alors qu'il visitait une école privée. "Je me suis dit que cela avait réellement un intérêt, vu l'évolution de la société actuelle et les défis qui s'annoncent". De quoi s'agit-il exactement? Nous nous renseignons auprès de Vanessa Careno-Fernandez. C'est elle qui donnera une partie des cours (anthropologie et sociologie) aux futurs conseillers. "L'idée avec ce bachelier est de former de véritables piliers, dans les entreprises, dans les administrations, un peu partout. Car à l'heure actuelle, on se rend compte qu'on fait beaucoup de bricolage. On tente de greffer un tas de postes à des personnes qui sont, par exemple, responsables en sécurité. On leur demande de s'occuper aussi du bien-être, de l'environnement...Mais ils ne sont pas professionnels dans ce domaine. Et donc...il n'y a pas de résultat". Au menu de cette nouvelle formation, des cours théoriques (histoire, statistiques, langue, économie, environnement...), de la gestion de projets, des stages... Les conseillers en éco-solidarité doivent pouvoir à terme mener des projets dans une série de domaines: écologie, solidarité, participation citoyenne. "Cela fait très Miss France, très utopique, sourit Vanessa Careno-Fernandez, mais pour entamer ce bachelier et y trouver du sens, il faut vouloir que les choses changent. Et pour que cela change, il faut des personnes de référence". Pour Yves André, la formation pourrait séduire des jeunes qui ont manifesté à la suite de Greta Thunberg, dans l'espoir de sauver la planète. "Nous avons d'ailleurs reçu le soutien d'Adélaïde Charlier, qui nous a enregistré une petite vidéo". Côté débouchés, on en compte essentiellement trois: le monde de l'entreprise, le secteur public (communes, intercommunales...) et les ONG.

Pour l'instant, une douzaine d'étudiants sont inscrits, mais le programme peut accueillir 40 personnes. Les cours se donnent en journée, sur le site de Jemappes. Six autres institutions sont partenaires de cette nouvelle formation (Haute Ecole Condorcet, Institut Provincial Lise Thiry, HEH, EAFC Colfontaine-Jurbise, EAFC Hauts-Pays, IPEPS Seraing).