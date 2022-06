Mons : deux septuagénaires agressés à l'arme blanche ce week-end, l'agresseur présumé sera présenté à un juge ce lundi après-midi

Un homme et une femme ont été agressés au couteau et à la hachette dimanche matin dans un immeuble à appartements à Mons. Un suspect a été interpellé.

Un homme, âgé de 70 ans, exerçant les fonctions d'homme à tout faire dans un immeuble a été appelé dimanche matin par une locataire, âgée de 71 ans, pour un problème d'infiltration. Il a entendu des bruits suspects dans un appartement voisin et a essayé, sans succès, de prendre contact avec l'occupant. Il a pu pénétrer dans l'appartement avec son double des clés. Il y a reçu des coups de couteau et de hachette, a indiqué le parquet de Mons, confirmant une information de la presse locale. Une voisine, âgée de 71 ans qui avait sollicité le préposé pour son problème d'infiltration, a entendu des cris et est sortie dans le couloir de l'immeuble. "Elle a également reçu des coups de couteau et de hachette", a ajouté le parquet, précisant que les jours de la dame ne sont plus en danger contrairement à l'autre victime qui est dans un état critique.

L'agresseur, né en 1998, toujours sur les lieux après les faits, a été interpellé et privé de liberté. Il a été entendu par la police judiciaire et devrait être présenté à un juge d'instruction dans le courant de l'après-midi de lundi. Le parquet a requis un mandat d'arrêt. Selon le parquet, le suspect n'a pas de casier judiciaire mais il est connu pour des antécédents médico-psychiatriques. "Il aurait arrêté de prendre ses médicaments dans le cadre de ses problèmes psychiatriques quelque temps avant les faits", a évoqué le parquet de Mons. "Il n'est pas exclu que cela ait un lien avec l'agression. Cette piste doit toutefois être vérifiée par le juge d'instruction."