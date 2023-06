Mons : des travaux d’envergure dans un tunnel du Ring

Très pratiquement, les travaux débutent ce mercredi 7 juin. Ils devraient se clôturer fin octobre. Pendant toute la durée des opérations, la circulation s’effectuera sur deux voies déviées, à une vitesse de maximum 50 km/h. Le tunnel sera totalement fermé à la circulation pendant trois nuits : les nuits du lundi 12 au jeudi 15 juin. Cela doit permettre aux équipes de démonter les bardages. De nouvelles fermetures auront lieu (date à déterminer) pour poser les protections anti-feu sur les parois du tunnel.

Limiter le risque d’incendie

Les nouvelles protections anti-feu vont limiter l’échauffement du béton en cas d’incendie. Il faut savoir que le béton commence à s’écailler dès que la température franchit le cap des 150-200 degrés. Or, lorsque le feu se déclare, dans un tunnel, on atteint rapidement les 700 degrés. Selon le type de véhicule, et le type de chargement en flammes, la barre des 1000 degrés peut être franchie.

Ce chantier est estimé à 3,3 millions d’euros (HTVA). Il est financé par la SOFICO et réalisé en collaboration avec le SPW mobilité et Infrastructures.