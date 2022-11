Mons : des scientifiques autopsient le singe du grand garde pour percer la clef du mystère

Un sujet d’études particulier est arrivé entre les mains de l’équipe de scientifiques et d’étudiants de la faculté Polytechnique de Mons, le singe du grand garde. Trônant à gauche du porche de l’hôtel de ville de la cité du Doudou, l’animal a le sommet du crâne usé par les caresses répétées des passants. Mais de quoi est composée cette pièce d’archéo-métallurgie et pourquoi se trouve-t-elle à cet endroit ?

Une tâche peu banale et des questions auxquelles vont tenter de répondre des scientifiques. "Nous avons l’habitude de découper des échantillons et de les analyser découpés", explique Fabienne Delaunois chef du Service Métallurgie à l’Université de Mons, "Donc la difficulté ici c’est que non seulement on ne peut pas découper l’objet de notre recherche mais qu'en plus on ne peut pas l’altérer".

Que renferment les entrailles du primate porte-bonheur ?

Il serait constitué de fer, de silicium et d’étain "Dans un premier temps, Il était fait d’une seule et unique matière" révèle Maurice Gonon, professeur spécialisé en sciences des matériaux à l’Umons, "Avant d’être installé sur un socle pour être accroché sur la façade de l’hôtel de ville".

Si la composition du primate n’a plus de secret, son origine, en revanche, pose question. Pourquoi le choix d’un singe ? Les réponses sont diverses "Première hypothèse, Il pourrait être le chef-d’œuvre d’un forgeron", indique Sophie Simon, conservatrice des collections de l’Artothèque, "Cela pourrait également être l’enseigne d’un estaminet qui se trouvait dans les caves de l’Hôtel de ville, mais cela pourrait également constituer le pilori pour enfants à l’époque médiévale".

On le voit, même si au Moyen-Âge, il était courant de voir de petits singes dans les foires de Mons, plusieurs jours seront encore nécessaires pour percer le mystère de cet emblème porte-bonheur cher aux montois(e) s.