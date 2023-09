Mons : des formations en alternance sur le campus de l'UCLouvain

Nouveauté sur le campus de l'UCLouvain FUCaM Mons : l'université y propose désormais l'enseignement en alternance avec trois masters en sciences humaines mêlant théorie et stage pratique rémunéré.

Si ces trois formations seront dispensées en alternance, c'est pour permettre aux jeunes obligés de travailler en parallèle à leurs études de "poursuivre l'enseignement universitaire, tout en effectuant des stages rémunérés en entreprise", souligne l'université dans un communiqué publié ce jeudi. Cette formule d'enseignement devrait également "favoriser la reprise d'étude pour des adultes déjà actifs sur le marché du travail et désireux d'étoffer leur palette de compétences", avance l'institution.

Un master en communication stratégique est ainsi proposé. "Le premier du genre en Fédération Wallonie-Bruxelles", indique le campus montois. "L'objectif est de former les étudiants en stratégie, en gestion de projets de communication, etc. Avec, à la clef, un mémoire-projet en lien avec les enjeux de communication de l'entreprise partenaire afin de s'immerger immédiatement dans la pratique", détaille l'université.

Le deuxième master se concentre sur les sciences de gestion et la transition numérique de l'entreprise (en codiplomation avec l'UNamur). La formation met l'accent sur les pratiques managériales liées à la transformation numérique de l'entreprise, essentielle pour s'adapter aux changements constants de l'environnement économique et technologique.

Enfin, un master en expertise comptable et fiscale (en codiplomation avec la HELHa et l'Ephec) fait son apparition. Celui-ci prépare à des postes à responsabilité dans des fonctions financières au sein d'entreprises ou dans le domaine de l'expertise comptable et fiscale.