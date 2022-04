Mons : des cours de français gratuits aux réfugiés ukrainiens

Depuis lundi, des cours de français pour les plus petits (à partir de 6 ans) et les plus grands sont donnés dans les locaux de Polyac. Une semaine intensive de cours pour apprendre les bases du français. Une trentaine de bénévoles se sont proposés pour dispenser ces cours.



Véronique est l’une des bénévoles. Apprendre notre langue, c’est un défi car le français, et l’ukrainien/le russe n’ont pas grand-chose en commun. "Ce n’est pas facile", explique-t-elle. "Il y a déjà le problème de l’alphabet, qui n’est pas le même. Donc on travaille avec des sons ; on a des tableaux avec des correspondances avec leurs sons à eux et nos sons à nous".