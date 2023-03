Mons : des conseils communaux interminables, bienfait ou danger pour la démocratie locale ?

Les multiples casquettes du bourgmestre

Les interventions à répétition des conseillers Mons en Mieux seraient donc une tactique volontaire pour faire durer les débats selon la majorité. Une accusation balayée par Georges-Louis Bouchez, chef de file de Mons en Mieux. Il pointe plutôt Nicolas Martin comme responsable de cette situation : "Je pense qu’il y a une difficulté majeure, c’est que la présidence du conseil communal est réalisée par le bourgmestre. Donc ici le bourgmestre joue à la fois le rôle de chef du collège, de chef de file du parti socialiste et en plus d’arbitre des débats. À un moment ça ne va plus", réagit Georges-Louis Bouchez.

"D’ailleurs on le voit dans ses prises de parole. De temps en temps, il attribue la parole puis il revient derrière pour vous attaquer. Soit parce qu’on a attaqué le collège, soit le parti socialiste au sens strict puisqu’il est président aussi de la fédération PS de Mons Borinage. Et donc ce mélange des rôles fait qu’on a du mal à avoir un débat qui, à nos yeux, est correctement cadré et qui se fait de façon assez juste et égalitaire. C’est-à-dire que dès que nous interrompons, on nous rappelle à l’ordre mais les socialistes peuvent nous interrompre à de multiples reprises", répond le président du MR

Quant au nombre d'intervention des conseillers Mons en Mieux, il estime réaliser avec ses conseillers un réel travail d’opposition auquel le PS montois n’était plus habitué. "On ne va pas non plus s'interdire d'intervenir parce que les débats sont longs. C'est le monde à l'envers. Vous savez, il y a dans le monde des régions où il n'y a pas beaucoup de débat, ça s'appelle la Chine ou encore la Russie".