Mons : des aides-ménagères dans la rue pour dénoncer leurs problèmes de mobilité au travail

"Nous avons mené cette action dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité", a expliqué Laurence Semoulin (CSC). "Aujourd’hui encore, les travailleurs du secteur des titres-services continuent à payer pour aller travailler. Les frais de déplacement représentent un coût important et le salaire des travailleuses du secteur est un des moins valorisés. On peut estimer à environ 20 cents par kilomètre la différence dans le remboursement entre un travailleur titre-service et un fonctionnaire." La responsable syndicale demande donc une revalorisation du remboursement des frais de déplacement.

Mais l’autre demande, pour améliorer la mobilité de ces travailleurs, c’est aussi la mise en place d’actions concrètes pour améliorer l’efficacité du réseau de transports en commun. "Nous souhaitons insister sur la réflexion à avoir pour permettre aux titres-services de se rendre au travail à moindre coût et en toute sécurité. En termes de mobilité douce et durable, nous voulons aussi sensibiliser les décideurs à revoir l’offre des transports en commun, qui n’est pas la même partout, notamment dans les petits villages", ajoute Laurence Semoulin.

Car en attendant, à défaut de pouvoir emprunter les transports en commun, ces travailleurs et travailleuses doivent se rabattre sur la voiture. C’est le cas de Marie-Hélène, aide ménagère dans la région de Binche. "J’aimerais privilégier les transports en commun, mais malheureusement il y a trop peu de passages de bus, et les trajets ne vont pas toujours jusqu’au client. On doit donc faire un trajet supplémentaire à pied. En été ça va, mais en hiver, c’est plus embêtant. Du coup j’ai choisi la voiture. Mais ça représente un coût… On connaît tous le prix de l’essence et du Diesel. Mais il y a aussi des coûts supplémentaires comme le parking".

Elle espère désormais de nouvelles mesures pour étendre l’offre de transports en commun, et réduire ses coûts de déplacement lorsqu’elle doit travailler.