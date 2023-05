Mons : dans l’ombre des hommes de feuilles, de courageuses couturières

Concentrée, Anne joue les "petites mains". "J’enfile les aiguilles, je prépare les feuilles, je les dispose. Je couds un peu, mais j’observe beaucoup". La présence de deux couturiers "aguerris" la rassure énormément. "Oh oui ! Beaucoup ! Car bien sûr, dès qu’on apprend que je vais faire un costume, les amis, les connaissances me disent 'oh mais comment vas-tu faire ? C’est très difficile ! Ça prend beaucoup de temps !'. Je me dis que oui, c’est difficile. Mais je ne vais pas prendre cela comme une corvée, et tout va bien se passer".