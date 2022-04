Mons (D3 acff) a le socle, pas (encore) les résultats

A propos d’orientation, y a-t-il eu des négociations pour la reprise du matricule de l’URLC en D2 acff et un partage de stade avec l’Olympic de Charleroi ?

"Pas à ma connaissance ou pas avec moi, martèle Hubert Ewbank. Pourtant, je m’entends très bien avec la direction des Dogues. Ce sont des amis. Attention, il y a des nuances dans mes propos. Si demain, nous avons une opportunité de reprendre un matricule plus haut, de travailler avec autrui, je ne dis pas non. Je suis un patron d’entreprises. Les opportunités, il faut le saisir. Donc, on analysera toujours une proposition."

Comme on l’a écrit ci-avant, Mons, qui veut une gestion partagée et transparente continue à renforcer son assise financière. Beaucoup de partenaires commerciaux ont signé pour trois saisons et les échéances sont pour plus tard.

Mons possède à présent des compétences dans des secteurs aussi différents que ceux de la communication, du marketing, des assurances, de la distribution, de la finance, des ressources humaines, du secrétariat social etc etc

"Nous avons créé les Dragon’s Day, c’est-à-dire des journées visite d’entreprises qui nous permettent de beaucoup échanger et apprendre. On poursuivra dans cette dynamique.

Nous nous félicitons de la bonne entente avec la Régie communale autonome liée à la Ville de Mons dans le cadre de la gestion du Tondreau. Oui, la saison débouche sur un joli bilan financier. Oui, il y a encore des objectifs à atteindre à ce niveau. Mais nous avons à présent besoin d’une vraie locomotive avec l’équipe fanion. Nous n’avons jamais été inférieurs aux autres, cela s’est joué souvent à pas grand-chose. Mais ce que des plus petites villes comme Binche, Manage ou Aische réussissent dans la série, nous devons être capables de le faire au minimum."