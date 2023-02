Mons : cérémonie d’hommage aux victimes de l’incendie des "Mésanges" ce lundi matin

Un hommage a été rendu ce lundi matin à l’Allée des Oiseaux à Mons, sur les lieux de l’ancien immeuble des "Mésanges", par les autorités montoises et plus d’une centaine de personnes, proches et familles des victimes du "Drame des Mésanges". Un violent incendie avait coûté la vie à sept personnes, dont un enfant, et avait fait 26 blessés, dans la nuit du 20 février 2003.

La cérémonie d’hommage s’est déroulée dans une ambiance de profond recueillement. La stèle commémorative, au pied de laquelle ont été allumées sept bougies, a été fleurie par les familles des victimes et par les autorités montoises.

Les victimes du "Drame des Mésanges" et leurs familles s’étaient constituées parties civiles en mars 2003 et avaient dû attendre dix ans pour l’ouverture du procès, en 2013. Trois anciens responsables de la société de logements sociaux "Sorelobo" (aujourd’hui "Toit&Moi") avaient été inculpés et renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits d’homicide involontaire et de coups et blessures par défaut de prévoyance. Maurice Lafosse, ex-bourgmestre de Mons et président du Conseil d’administration de la Sorelobo, et Victor Zdanov, directeur-gérant de la société à l’époque des faits, avaient été acquittés. La société coopérative de logements sociaux à l’époque du drame avait été reconnue responsable de l’incendie, en tant que personne morale, "par défaut de prévoyance et de précaution". La justice avait souligné le manque de sécurité dans l’immeuble des Mésanges