Mons-Borinage: les Prix Mercure pour récompenser les entrepreneurs

Treize commerces et entreprises de Mons-Borinage ont été récompensés ce mercredi 7 décembre à l'occasion des Prix Mercure. Par ces prix, les autorités communales témoignent leur reconnaissance aux entrepreneurs de la région. Les récompenses varient entre 200€ pour le lauréat de la rénovation urbaine, 1000€ pour les coups de cœur et 3000€ pour les commerces et entreprises.

Parmi les lauréats, on retrouve Barestho (prix de la jeune entreprise), WebstanZ (prix de l'innovation), Coceptio SRL (prix de l'emploi), Georges Paul (prix du jeune commerce), Gi and Gi (prix de la constance), Pépites (prix de l'originalité), la bijouterie Stiévenart (prix du dynamisme villageois et de la rénovation urbaine), Labeye Vir. au vert (prix de l'incontournable), L'asbl Code It Bryan, sous l'enseigne Logiscool Mons (catégorie "économie sociale") et la pharmacie de la Brisée (catégorie "rénovation urbaine").

Enfin, les coups de cœur sont attribués à la Maison des Vins Fins, Au Blanc Lévrier ainsi qu'au Potes Au Feu.

Viky Sakkas représentait la bijouterie Stiévenart. Elle se sent très honorée pour son équipe d'avoir reçu ce prix. "Nous étions environ 150 candidats cette année", explique Viky Sakkas. "Alors pour une première participation de la bijouterie, c'est une vraie fierté". Au téléphone, Viky semble surprise par le prix de 3000€ qui l'attend. "Ce sera l'occasion de décorer le commerce. J'utiliserai cette enveloppe dans des commerces montois."

Les Prix Mercure sont aussi l'occasion pour la Ville de Mons de mettre en avant ses chiffres de fréquentation à la hausse depuis la période Covid. En effet, Mons semble avoir un des rares centres-villes wallon à retrouver son flux de piétons, avec une augmentation de 21% comparé à 2019, contre des centres-villes avoisinants tous entre -20% et -30%.