Mons-Borinage et Centre : en 2022, le nombre de déchets a diminué de 13%

Les Montois tout comme leurs voisins du Centre et du Borinage sont passés de 525 kg par habitant en 2021 à 463 kg en 2022. C'est la première fois que ces déchets passent en-dessous de la barre des 500 kilos. Cette diminution de 13,5% représente un nouveau pallier franchi vers l'éveil écologique selon Hygea, l'intercommunale de gestion environnementale qui couvre 24 communes. "Les citoyens sont maintenant de plus en plus conscients de la dimension à l'environnement et de l'impact qu'ils peuvent avoir au travers de leur production de déchets", explique Jacques De Moortel, le directeur général d'Hygea.

L’intercommunale constate une diminution des quantités de PMC et de papiers-cartons autant dans les parcs à conteneurs que dans les collectes. Selon Hygea, les habitants ont moins consommés et ont donc moins produit de déchets par rapport à l'année Covid où le nombre de déchets ménagers avait explosé.