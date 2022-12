Монс: Прогулянка вогнями та Різдво на дзвіниці (з Санта-Клаусом!) | Mons: balade lumineuse et Noël au Beffroi

Mons : Balade des Lumières et No ë l au Beffroi (avec Père Noël !)

Pour se mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année, la ville de Mons propose une balade et des animations spéciales. Tout est gratuit. Dès 18h, ce vendredi.

Balade des lumières

Départ de la Place Louise à 18h

Il s’agit d’un cortège festif et musical qui emmènera les participants du quartier de la gare jusqu’au beffroi, en plein centre-ville. Pour contribuer à l’ambiance, chacun est invité à emporter un élément lumineux (attention, pas de feu !) Une surprise sera offerte aux 50 premiers participants.

Noël au Beffroi

Jardins du Beffroi dès 18h

Des illuminations magiques, des animations musicales, un concert de carillon spécial Noël : les organisateurs promettent un " Noël avant l’heure " ! Vers 19h30, Père Noël s’élancera tel un cascadeur depuis le sommet du Beffroi et distribuera bonbons et friandises une fois au sol/ Bonne humeur et surprises seront au rendez-vous.

Le Beffroi, un des monuments les plus célèbres de Mons, sera exceptionnellement accessible jusque 21h

Activités et accès au parc du Beffroi: gratuit, pas de réservation nécessaire.

Infos : @visitMons