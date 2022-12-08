Монс: Прогулянка вогнями та Різдво на дзвіниці (з Санта-Клаусом!) | Mons: balade lumineuse et Noël au Beffroi

Щоб відчути дух святкування кінця року, місто Монс пропонує прогулянки та спеціальні заходи. Все безкоштовно. 18:00 цієї п'ятниці.

Прогулянка вогнів

Виїзд з площі Луїзи о 18:00.

Це святково-музична хода, яка проведе учасників від привокзального району до дзвіниці, у самому серці міста. Щоб створити атмосферу, усіх бажаючих просять принести світловий елемент (обережно, без вогню!) Першим 50 учасникам буде запропоновано сюрприз.

Різдво на дзвіниці

Дзвіниця о 18:00.

Чарівна ілюмінація, музичні розваги, особливий концерт різдвяного карильйону: організатори обіцяють "раннє Різдво"! Близько 19:30 Дід Мороз, як каскадер, стартує з вершини Дзвіниці і роздаватиме солодощі та частування на землі / Хороший темперамент і сюрпризи будуть.

Дзвіниця, одна з найвідоміших пам’яток Монса, буде доступна виключно до 21:00.

Розваги та доступ до парку Бефруа: безкоштовно, бронювання не потрібне

Інформація: @visitMons