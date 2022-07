Mons : après deux ans d’interruption, le festival au Carré débute ce 1er juillet

Après avoir été annulé en 2020 et en 2021 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, retour du Festival au Carré dès ce vendredi 1er juillet. La programmation très éclectique, multidisciplinaire et pour tous les publics comprend des concerts, de la danse, du théâtre, du cirque, des performances, des spectacles déambulatoires et du cinéma musical.

Le festival montois sortira cette année du Carré des Arts et fera voyager son public partout dans la ville. Le Théâtre Le Manège sera le cœur des festivités. Le programme se déclinera également dans les salles culturelles montoises : "Le 106", "Arsonic", "La Maison Folie", "Théâtre royal", ainsi que dans les jardins, sur les places et à travers divers lieux de l’espace public.

La soirée d’ouverture, "Clap, on ouvre" se déroulera ce vendredi 1er juillet dès 18 heures au Théâtre Le Manège avec, notamment, un spectacle musical et un concert de "Kokoko". "C’est un groupe qui nous vient de Kinshasa", indique Philippe Degeneffe, Directeur-Général de Mars (Mons Arts de la Scène), "depuis quelques années, "Kokoko" c’est 'le' groupe de Kinshaha, il mélange de l’électro avec de la musique africaine. La seconde particularité de ce groupe est que les instruments sur lesquels ils jouent, batterie, guitares, basses, ont été bricolés à partir de matériaux de récup. Ces musiciens mettent vraiment le feu, c’est impossible de ne pas danser".

Pour la journée de clôture le samedi 9 juillet dès 13 heures, des activités sont programmées dans divers lieux de Mons, notamment à la cascade d'Hyon où sont prévues des activités à destination des familles. La grande fête de fin du festival se déroulera en soirée à la Maison Folie.