Mons : 500 auditeurs découvrent les studios de la RTBF

Les portes ouvertes sont l'occasion de belles retrouvailles pour certains. "Moi j'ai croisé un ancien élève, qui travaille ici!". Tiens donc..."Hé oui, j'ai été la professeur d'anglais de Serge Van Haelewijn. Et il m'a reconnue, ça m'a fait plaisir" Après de nombreuses années sur Fréquence Wallonie, puis Vivacité, Serge a rejoint la radio "Viva+" (sur Dab+). "C'est une nouvelle radio et c'est chouette de la faire découvrir à ceux qui nous rencontret. On est parfois surpris de la façon dont ils se représentent notre travail, nos locaux...Nous, sur Viva +, on est un peu les Rémy Bricka: on fait tout nous même. Les interviews, le montage, la présentation...On n'a pas de technicien, on a un petit studio et c'est là que tout se passe!"