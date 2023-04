Mons : 25.000 créatures viennent fêter les 10 ans du festival Trolls et Légendes

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les fans d’héroïc fantasy, de science-fiction, de médiéval. Le festival "Trolls et Légendes" attire les foules depuis une décennie. Rencontres avec des passionnés, tous en costumes pour l’occasion ! Difficile de passer inaperçue quand on se promène "en civil", avec un micro de surcroît, dans les allées de Trolls et Légendes. Près de l’entrée, nous croisons Hagrid et Princesse Fiona. Dans la vraie vie, ils sont en couple, habitent Alleur près de Liège. Elle est puéricultrice, lui dans l’informatique. Mais le soir, ou le week-end, c’est jeux de rôles, cosplay et compagnie ! L’univers de l’héroïc fantasy, ils adorent. "Et ce festival, on a bien accroché. Des amis nous l’ont fait découvrir, l’an dernier. C’était vraiment sympa, on est revenu pour passer un bon moment. Déconnecter, se changer les idées… C’est parfait aussi pour les personnes qui sont un peu timides : ici, tout le monde ou presque est déguisé, on ne vous juge pas".