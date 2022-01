Monoxyde de carbone : le contrôle périodique des appareils de chauffage peut éviter bien des drames

On l’appelle le "tueur silencieux" : le monoxyde de carbone (CO) ne se voit pas, il n’a ni odeur, ni goût. Mais ce gaz toxique peut s’échapper d’appareils de chauffage ou de cuisson utilisant la combustion de gaz, de pétrole, de bois ou de charbon. Samedi encore, une femme a été retrouvée morte dans sa salle de bains à Bruxelles et c’est le troisième accident grave impliquant le monoxyde de carbone en une semaine, le cinquième décès depuis septembre 2021 dans la Région capitale.

Ces drames sont "surtout dus à des appareils vétustes non conformes : les gens oublient de ventiler et d’apporter de l’air frais dans les pièces où ils sont utilisés", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Idéalement, il faut donc veiller à utiliser des appareils conformes et surtout à les entretenir : un entretien annuel est conseillé… Le contrôle périodique est obligatoire tous les 1, 2 ou 3 ans en fonction des installations et des Régions. On peut aussi installer des détecteurs de monoxyde de carbone, mais ils ne sont qu’un complément aux mesures préventives !

"C’est une aide importante, mais cela peut donner aussi un faux sentiment de sécurité. Il arrive que le taux de monoxyde de carbone augmente de façon exponentielle, alors que la personne est déjà inconsciente dans sa salle de bains avant que le détecteur se déclenche", ajoute le pompier.

Les symptômes d’une intoxication au CO incluent des maux de tête, des nausées ou des vertiges. Si vous ressentez ces symptômes et qu’un appareil à combustion se trouve dans la pièce, éteignez-le, ouvrez la fenêtre, évacuez et appelez le 112. En 2019, 29 personnes avaient perdu la vie à cause du monoxyde de carbone en Belgique.