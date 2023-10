"Monk" revient pour un film événement: voici les premières images

La série culte revient, après son final en 2009, sous la forme d'un long-métrage. Tony Shalhoub y reprend son rôle vedette de célèbre enquêteur de la télévision dans Mr.Monk’s Last case : A Monk Movie, et à en voir les premières images, il n'a pas changé!

Le pitch: "Monk revient pour résoudre une dernière affaire très personnelle impliquant sa belle-fille bien-aimée Molly, une journaliste qui prépare son mariage."

Au casting, d'autres personnages sont de retour: Traylor Howard (son assistante), Ted Levine (son meilleur ami), Jason Gray-Stanford (lieutenant) et Hector Elizondo (son thérapeute), tandis que Caitlin McGee et James Purefoy sont des petits nouveaux.

Les créateurs, scénaristes et producteurs exécutifs ont déclaré: "Nous sommes ravis d'avoir réalisé une version cinématographique de 'Monk' , et nous sommes ravis que chacune de nos stars était si enthousiastes à l’idée de revenir. Mais en revenant, nous voulions faire un film digne de notre héritage. 'Le dernier cas de Mr Monk' est une histoire puissante, émouvante, drôle, réconfortante et qui a quelque chose à dire sur la condition humaine. Et ce sera à la fois familier et surprenant."

Diffusion en streaming sur Peacock le 8 décembre.