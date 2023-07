Monique Olivier : de "victime" de son ex-mari, Michel Fourniret, à cerveau et complice de meurtres

Le pédocriminel Michel Fourniret, à l’image de Marc Dutroux, a traumatisé la France, la Belgique et plus largement le reste de l’Europe. Mais il n'était pas le seul coupable de cette entreprise machiavélique. L'opinion publique s'est moins concentrée sur son épouse, Monique Olivier, dont les actes sont tout aussi abjects. En témoigne son récent renvoi en cour d'assises pour les meurtres d'Estelle Mouzin, Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish. Ses crimes et sa cruauté, sa perversité propre, distincte de celle de son mari, ont été invisibilisés.

Tout le monde ou presque connait le nom de Fourniret. Celui de sa femme, beaucoup moins. Pourtant le nom de Monique Olivier devrait évoquer le même effroi que celui de son ex mari. C’est elle en effet qui a légitimé les pulsions criminelles de son époux et qui a conduit les proies de Fourniret à leur bourreau. C’est elle qui l’a aidé à explorer, à embrasser les moindres recoins de sa cruauté.

Et si Monique Olivier présente et maintient une posture de femme soumise, discrète, effrayée, elle cache en réalité sa propre perversité derrière celle de son mari. Parce qu’il n’y avait pas qu’un seul ogre des Ardennes, retour sur l’affaire Monique Olivier.

► Plongez-vous dans l’intégralité de ce procès dans cet épisode du podcast Femmes coupables, avec comme invités Michelle Fines, journaliste d’investigation et réalisatrice de la série documentaire L’affaire Fourniret, dans la tête de Monique Olivier et Jean-Luc Ploye, expert psychologue auprès des tribunaux qui a expertisé Monique Olivier et Michel Fourniret.