Monika Dannemann, ''The'' Girlfriend…

Quelques années plus tard Monika se marie avec un autre Guitar Héro ; Uli Jon Roth, le guitariste des Scorpions. Roth est connu pour son style de jeu fluide et rapide très influencé par Jimi Hendrix, il est d’ailleurs surnommé le Hendrix allemand. Ils collaborent sur plusieurs chansons dont la plus célèbre est "We’ll Burn the Sky" des Scorpions.