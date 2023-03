Monica Lewinsky : la revanche de la première victime du slut-shaming sur internet

Le podcast Cherchez la femme s’infiltre à la Maison Blanche pour raconter la revanche d’une brune : Monica Lewinsky.

À Washington, les First Ladies sont reines. Mais souvent, on y trouve aussi des femmes de l’ombre, éminences grises, et des boucs émissaires. En 1995, Monica Lewinsky, 22 ans, décroche un stage puis un poste d’assistante à la Maison Blanche. La jeune femme, franche, exubérante et loin des codes de la vie politique, attire l’attention du Président Bill Clinton, qui s’en rapproche, avant d’entretenir une brève liaison avec elle. Une passade qui va être mise à profit par les opposants du Président dans le cadre de l’affaire Whitewater. Bill Clinton sera empêché, avant d’être acquitté par le Sénat, mais c’est le nom de Monica Lewinsky qui se retrouve crucifié sur l’autel du slut-shaming…

La stagiaire de la Maison Blanche n’est aucunement coupable, si ce n’est de parjure, soit de mensonge sous serment, sur un fait de sa vie intime. Pourtant, elle est la cible idéale d’une guerre d’influence entre Démocrates et Républicains : on la désigne comme la femme manipulatrice du respectable président. En plus des médias traditionnels, l’arrivée d’internet favorise l’émergence de blagues sexistes et autres fake news sur son compte. Paradoxalement, c’est grâce à Hillary Clinton qu’elle prendra sa revanche sur la société.

► Explications en 6 minutes dans le podcast ci-dessus.

