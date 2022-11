Monica Bellucci se souvient du tournage d’Astérix : "une de mes plus belles expériences de cinéma"

Son expérience sur le tournage d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est une de ses plus belles au cinéma. C’est ce qu’a déclaré Monica Bellucci au média Konbini.

Il y a vingt ans que la superproduction d’Alain Chabat est sortie au cinéma. Film culte aux répliques connues de tous, casting cinq étoiles qui rassemblait entre autres Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian Clavier, Gérard Darmon, Edouard Baer, Claude Rich et Dieudonné, le voyage de nos Gaulois préféré aux pays des pyramides ("les trucs pointus, là") continue de plaire au public. Mais aussi à ses comédiens, comme en témoigne Monica Bellucci, interprète de Cléopâtre en 2002.

Je suis très attachée à ce film, vraiment.

Dans une interview sur la chaîne Konbini, l’actrice et mannequin italienne s’est confiée sur les moments passés lors du tournage. Une de ses plus belles expériences de cinéma, selon elle : "on n’a fait que rigoler avec Jamel et tout, on n’arrivait même pas à jouer tellement on rigolait", raconte-t-elle.