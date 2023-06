Monica Bellucci parle ouvertement de son nouvel amoureux Tim Burton

Monica Bellucci s’est confiée dans une interview au magazine Elle France. Alors que la rumeur d’une idylle avec Tim Burton courait depuis février, la plus française des actrices italiennes a officialisé sa relation avec le réalisateur culte avec qui elle tourne d’ailleurs en ce moment sa nouvelle version de Beetlejuice.

C’est Paris Match qui avait révélé l’info en février dernier, avançant même que leur histoire avait commencé à Lyon l’automne dernier, lorsque les deux stars avaient été invitées au Festival Lumière et que Tim Burton, invité d’honneur du festival, avait reçu des mains de Monica Bellucci un prix récompensant l’ensemble de sa carrière.

Si d’aucuns avaient encore des doutes sur la véracité de cette romance, Monica y a mis fin elle-même en se confiant à cœur ouvert dans les pages du Elle :

"Ce que je peux dire… c’est que je suis heureuse d’avoir rencontré l’homme, tout d’abord. C’est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie…. Je connais l’homme, je l’aime, et maintenant je vais rencontrer le réalisateur, c’est une autre aventure qui commence. Moi, j’aime Tim. Et je respecte énormément Tim Burton."

Monica Bellucci, 58 ans, tourne en ce moment Beetlejuice avec le réalisateur américain de 64 ans à Londres, avec les stars originales, Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O’Hara, et les nouveaux venus dont elle fait partie avec Jenna Ortega et Justin Theroux. Elle sera aussi ce 5 juillet à l’affiche de la version remasterisée d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) du génial Alain Chabat.