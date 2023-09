Mongolie : en visite le pape fustige la corruption et appelle à faire plus pour l’environnement

Le pape François a appelé samedi à en faire davantage pour protéger l’environnement et mis en garde contre la corruption, lors d’un déplacement inédit en Mongolie, une jeune démocratie enclavée entre la Russie et la Chine.

Arrivé la veille, le souverain pontife de 86 ans rencontre samedi la modeste mais active communauté catholique de ce pays d’Asie à majorité bouddhiste. A Oulan-Bator, la capitale, le pape a été accueilli sur un tapis rouge devant une haie de la garde d’honneur mongole, en tenue traditionnelle bleue, rouge et jaune.

"Viva il Papa !", a scandé une foule enthousiaste. Le président de la Mongolie, Ukhnaa Khurelsukh, a reçu le pape jésuite devant une imposante statue de bronze de Gengis Khan, sur l’immense place Sukhbaatar qui abrite le cœur du pouvoir mongol. Saluant la tradition des Mongols de vivre en harmonie avec la nature, François a prôné un "engagement urgent et désormais incontournable en faveur de la protection de la planète Terre".

La Mongolie, l’un des plus gros exportateurs de charbon, a l’une des capitales les plus polluées au monde. Le pape a également mis en garde contre la corruption devant les dirigeants de Mongolie, où un important scandale dans l’industrie du charbon avait provoqué d’importantes manifestations en décembre. La corruption représente "une menace sérieuse pour le développement de tout groupe humain, en se nourrissant d’une mentalité utilitariste et sans scrupule qui appauvrit des pays entiers", a estimé le souverain pontife.

Son déplacement est suivi avec passion par de nombreux pèlerins d’autres pays d’Asie qui ont fait eux aussi le voyage en Mongolie pour tenter d’apercevoir le chef de l’Eglise catholique qui compte 1,3 milliard de fidèles.