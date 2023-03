Mongolie : début de l’extraction dans une gigantesque mine de Rio Tinto

L’extraction dans une gigantesque mine de cuivre en Mongolie appartenant au géant anglo-australien Rio Tinto a débuté après plusieurs années de différend autour du projet.

La mine d’Oyu Tolgoi ("Colline turquoise"), située en plein désert de Gobi et à moins de 150 kilomètres de la Chine, est considérée comme l’un des plus grands gisements connus de cuivre au monde. Le site a fait l’objet d’une vaste controverse autour de son financement, du partage des bénéfices et de l’impact sur l’environnement.

Le géant minier Rio Tinto avait également pâti d’une montée du sentiment nationaliste dans la population mongole, inquiète de l’essor des firmes étrangères. Après des années de retard, l’extraction a officiellement débuté à 1300 m de profondeur.

"Lorsque Oyu Tolgoi fonctionnera à pleine capacité, (le site) fournira suffisamment de cuivre pour produire plus de 6 millions de voitures électriques par an", a affirmé Stausholm, cité par Montsame, à l’occasion d’une cérémonie de lancement.